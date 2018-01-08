المقاصة المصري يعلن إعارة "حسين الشحات" صانع ألعاب الفريق إلى نادي العين

الشارقة 24:



أعلن نادي مصر للمقاصة المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن إعارة صانع اللعب حسين الشحات لنادي العين الإماراتي لمدة ستة أشهر، بدءاً من شهر يناير الجاري مقابل 500 ألف دولار.



وقال محمد مجد المشرف على الكرة بالمقاصة في تصريحات للصحفيين، اليوم الإثنين: "إدارة المقاصة فضلت احتراف اللاعب في الدوري الإماراتي لقوة العرض المالي المقدم".



وأضاف: "العرض المحلي الرسمي الذي وصل لإدارة النادي جاء من نادي الزمالك"، مشيراً إلى أن مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات اللاعب لم تكن تتسم بالجدية.



وقدم الشحات موسماً استثنائياً مع مصر المقاصة، واستطاع إحراز 9 أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري التي يتصدرها زميله الغاني جون انطوي برصيد 11 هدفاً.