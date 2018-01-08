الجزيرة والوحدة يكملان المباراة المؤجلة من الدور الأول لدوري الخليج العربي الإثنين

الشارقة 24- محمود علي:

يلتقي فريقا الجزيرة وضيفه الوحدة، الإثنين، وهي المباراة المؤجلة من الدور الأول لدوري الخليج العربي.

وستقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبو ظبي، وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، حيث يخطط كل منهما لزيادة رصيده من النقاط قبل انطلاقة الدور الثاني من المسابقة.

ويدخل الجزيرة المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة والفوز سيمكنه من التقدم إلى المركز الرابع، فيما للوحدة 20 نقطة في المركز الثالث، وانتصاره سيقلص الفارق بينه والوصل والعين إلى نقطتين فقط.