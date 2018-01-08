"عربية السيدات" تكشف تفاصيل دورتها الرابعة 2018 الأربعاء

الشارقة 24:

تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الشارقة 2018، أنها ستعقد الأربعاء المقبل، في القصباء بالشارقة، مؤتمراً صحافيّاً خاصاً للكشف عن آخر التطورات المتعلقة بملف نسختها الرابعة (المقبلة)، وما تتضمنه من تفاصيل تتعلّق بجداول المباريات، وأهمّ الضيوف، والخطط الخاصة بحفل الافتتاح.

وتُعقد النسخة المقبلة في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير القادم، حيث ستشهد وللمرّة الأولى أضخم مشاركة عربية على صعيد الألعاب التي تطرحها، بما يمثل الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة للدورة الحالية، حيث سيعرض المؤتمر آخر ما أنجز على صعيد التحضيرات للمنافسات الرياضية، والتعريف بجميع المباريات التي ستقام مجرياتها في 10 منشآت تابعة للحدث.

كما يتناول المؤتمر آخر إحصاءات الدول والأندية المشاركة على صعيد ألعاب الدورة التسع، كما سيتم الإعلان عن اللجان المنظمة للحدث، وأدوارها، التي تعكس الحرص الكبير على المحافظة على مستوى التنظيم الرفيع، والمستدام، الذي تنتهجه في كل نسخة من الدورة.

وتخصص اللجنة المنظمة على هامش المؤتمر فعالية رياضية مصغّرة تحاكي عدداً من الألعاب التي تستضيفها الدورة، تشارك فيها لاعبات منتسبات لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في خطوة ترويجية أولى من نوعها تفتح المجال للجمهور لكي يتعرّف بشكل مباشر على طبيعة المنافسة التي تخوضها اللاعبات في الحدث.

وتضم منافسات الدورة الألعاب التالية: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، ورياضة الفروسية (القفز على الحواجز)، والكاراتيه، حيث أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة في أبريل الماضي، عن اعتماد مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من قبل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، لتكون الجهة المنظمة للدورة الرابعة.