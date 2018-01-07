معسكر داخلي لأبيض الناشئين استعداداً لبطولة إيطاليا الودية الدولية

الشارقة 24 – وام:

أقام منتخبنا الوطني للناشئين معسكره الداخلي الثاني على التوالي، يوم أمس السبت، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، والذي يستمر على مدى 3 أيام، ضمن البرنامج المعد للمنتخب من قبل إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، استعداداً لمشاركة أبيض الناشئين في بطولة إيطاليا الودية الدولية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أبريل إلى 1 مايو المقبلين.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً بالإضافة للجهاز الفني والإداري للمنتخب.

وسبق لمنتخبنا الوطني التجمع الداخلي في مقر الاتحاد بالخوانيج، خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الماضي، بهدف المحافظة على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال العام الرياضي وللتحضير لبطولة إيطاليا.