16 فريقاً يتنافسون في بطولة "زايد الخير" برأس الخيمة

الشارقة 24:

شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، بحضور الشيخ صقر بن سلطان بن حميد القاسمي، والشيخ حميد بن سلطان بن حميد القاسمي، أمس السبت، افتتاح بطولة "زايد الخير" لكرة القدم التي ينظمها النادي المصري برعاية مجموعة النعيمي.

وتستمر البطولة التي تضم 16 فريقاً من مختلف إمارات الدولة حتى نهاية الشهر الجاري، على ملعب النادي المصري برأس الخيمة، إذ جذبت العديد من الفرق المتنافسة في دورتها الحالية.

وشهد مباراة الافتتاح التي جاءت بين فريق مطبعة الإمارات ودار المندي وانتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين مقابل لا شيء، العقيد ركن يوسف بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة برأس الخيمة، والرائد سعيد الماس بإدارة المهام الخاصة، والدكتور ماجد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والمهندس محمد ماضي نائب رئيس النادي، ومحمد إسماعيل صاحب مجموعة الفينيق ونائب رئيس نادي الإمارات.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للبطولة، مباراتين، الأولى فاز فيها فريق أكاديمية نادي الإمارات على فريق الشهيد بـ 5 أهداف مقابل لا شيء، فيما فاز في المباراة الثانية فريق نجوم رآك على فريق أصحاب السعادة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقسمت الفرق إلى أربعة مجموعات تتنافس فيما بينها، حيث ضمت المجموعة الأولى كل من مطبعة الإمارات، ودار المندي، وأكاديمية نادي الإمارات، وفريق الشهيد، وتضم المجموعة الثانية نجوم راك، وأصحاب السعادة، وشمس البوادي، وسانتوس، وتشمل المجموعة الثالثة مكسيميرزين للاستشارات الإدارية، والمؤسسة العقابية والاصلاحية، ودار المندي"1"، والحجل للتأمين، أما المجموعة الرابعة ضمت كل من الجالية المصرية بعجمان، وأبو العربي، ودائرة المحاكم، وخيماوي.