نادي الفروسية يحتضن سباق مضمار الشارقة الرابع

الشارقة 24 – وام:

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق السبت، "سباق مضمار الشارقة الرابع" بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2017 - 2018 في نادي الشارقة للفروسية بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 105 جياد حيث يتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر وبجوائز قدرها 30 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط ... فيما خصص الشوط الثاني برعاية "لونجين ماستر كولكشن" للخيول العربية الأصيلة المبتدئة الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة بعمر 4 سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر وبجوائز تصل إلى 35 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط .