نادي الذيد يختتم مبادرة عام الخير بتوزيع 420 قطعة رياضية

جانب من عملية توزيع الملابس الرياضية على العاملين في بلدية الذيد

جانب من عملية توزيع الملابس الرياضية على العاملين في بلدية الذيد

الشارقة 24:



اختتمت لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بنادي الذيد الثقافي الرياضي، مبادرة عام الخير، بتوزيع دفعة من الملابس والتجهيزات الرياضية على عمال بلدية مدينة الذيد، من العاملين في الأقسام الخدمية والزراعية والتنظيف والصيانة.



وجرى خلال المبادرة، توزيع 320 قطعة من الملابس الرياضية، بحضور خليفة عبيد الخيال رئيس شعبة النفايات الصلبة ببلدية الذيد، والدكتور حمود خلف سالم وموظفي النادي.



وشملت الفعالية أيضاً توزيع أكثر من مئة قطعة رياضية أخرى بشكل فردي.



وأوضح خليفة مبارك دلموك عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، أنه تم التنسيق بين بلدية الذيد ولجنة المبادرة على شمول عمال البلدية بهذه المبادرة، وأكد أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً.