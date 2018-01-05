عُمان تتوج بلقب "خليجي 23" بعد الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الترجيح

الشارقة 24:



أهدر عمر عبد الرحمن (عموري) ركلتي جزاء ليهدي عُمان لقب كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23"، بعد فوزها 5-4 على منتخبنا الوطني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في النهائي بإستاد جابر الدولي في الكويت اليوم الجمعة.



وهذا اللقب الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، التي عوضت خسارتها في مباراتها الاولى بالبطولة الحالية 1-صفر أمام الإمارات، بعد "خليجي 19 " على أرضها.



وأهدر عموري لاعب وسط العين ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي كانت كفيلة بتتويج الإمارات بلقبها الثالث في بطولات الخليج، لكن فايز الرشيدي حارس عُمان تصدى لها ببراعة.