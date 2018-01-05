طيران الإمارات تنقل مشجعي منتخبنا الوطني إلى الكويت

الشارقة 24 – وام:



نفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نقلت طيران الإمارات أكثر من 500 مشجع على رحلة خاصة بطائرة A380 إلى الكويت، لدعم وتشجيع المنتخب الوطني لدولة الإمارات في مباراته الجارية حالياً على استاد جابر في الكويت مع منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي بطولة كأس الخليج



وتم توزيع أعلام ووشاحات الإمارات على المشجعين عند إنهاء إجراءات السفر في مطار دبي الدولي قبيل إقلاع الطائرة.



وتحمل طائرة الإمارات A380 التي تخدم الرحلة الخاصة إلى الكويت "ئي كيه 2555 ئي كيه 2556" ملصقاً خاصاً لصورة المغفور له الشيخ زايد بمناسبة مرور 100 عام على مولد باني الأمة.



وقاد الرحلة الطياران المواطنان القبطان نبيل الرستماني وعبد الله محمد، حيث وجها التحية لجمهور المشجعين على متن الطائرة، وتمنيا التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني.



وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات قد أعلن أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر أوامره لطيران الإمارات بتشغيل رحلة خاصة بطائرة A380 لنقل المشجعين إلى الكويت لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني.