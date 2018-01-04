أحمد بن طحنون يشهد ختام بطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية للجيوجتسو

الشارقة 24 – وام:

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الخميس، ختام منافسات البطولة الأولى للخدمة الوطنية والاحتياطية للجيوجتسو، وذلك في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

شارك في البطولة، التي أقيمت على مدى يومين، منتسبو الخدمة الوطنية من الدفعات السابقة في منافسات الحزامين الأبيض والأزرق لفئة العمومي، وبمشاركة مختلف قيادات القوات المسلحة.

واشتمل برنامج الحفل على عرض فني في مهارات الجوجيتسو قدمه مدربون من شركة بالمز الرياضية.

وتوج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان في ختام الحفل اللاعبين والوحدات الفائزة بالبطولة، حيث حصل المجند علي الجسمي على المركز الأول في الحزام الأبيض عمومي وزن تحت 77 كجم، وحل عبد العزيز الحمادي ثانياً وسعود التميمي ثالثاً وخليفة الحوسني رابعاً.