زاكيروني: سقف طموح منتخب الإمارات عالياً وهدفنا لقب خليجي

الشارقة 24 - محمود علي:

قال الإيطالي البيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات أن سقف طموح منتخب الإمارات أصبح أعلى، وأن لاعبو الأبيض وصلوا إلى مرحلة كبيرة من النضج، وذلك بتأهلهم للمباراة النهائية لكأس الخليج العربي.

وتابع زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الإمارات وعمان في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي23".

وأضاف: سنواجه منتخب عمان هو قوي للغاية وتمكن من الوصول للمباراة النهائية مثلنا، لكننا سنكون قادرين على تخطيه.

وعبر زاكيروني عن سعادته بالوصول مع منتخب الإمارات للمباراة النهائية، مؤكداً أن الفضل يعود لدعم قيادة دولة الإمارات، والتي وقفت ودعمت المنتخب، وكان اخرها توفير طائرات للجماهير من أجل مؤازرة الفريق في المباراة النهائية.