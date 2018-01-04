نادي الحمرية يختتم فعاليات "الملتقى الرياضي"

الشارقة 24:





أعرب مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي برئاسة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة عن شكره وامتنانه لكوادر النادي على الجهود التي بذلت طوال الأيام الماضية لإنجاح فعاليات ملتقى نادي الحمرية الرياضي والذي استفاد منه الطلبة خلال عطلتهم الحالية.

وأشاد بحرص الأهالي على تسجيل أبنائهم في الفعاليات التي أقيمت في مقر النادي واستفاد منها المشاركون في برامج متنوعة قدمت حصصا من الرياضة سواء في كرة القدم أو السباحة وألعاب القوى والتجديف الحديث بجانب البرامج الثقافية والترفيهية والزيارات.

جاء ذلك بعد أن أنهى نادي الحمرية فعالياته التي نفذت طوال الإجازة المدرسية للطلبة واللاعبين البراعم للاستفادة من الأنشطة المتنوعة وأشاد بها المشاركون بشكل لافت كما وأشاد بها أولياء الأمور وطالبوا بمواصلة تنظيمها والتي حققت الاستفادة الكبيرة لأبنائهم.

وأشار جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة إلى أن نادي الحمرية يحرص سنويا على تنفيذ سلسلة من الأنشطة للأبناء خلال الإجازة وإتاحة مرافق النادي والمدربين لتقديم جرعة من البرامج الرياضية للمشاركين لتظل الرياضة أسلوب حياة الأجيال.

بدوره أشاد أحمد بن معيل الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية ورئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنجاح الكبير الذي حققه نادي الحمرية الرياضي الثقافي في فعالياته لملتقى الحمرية الرياضي في أعقاب إسدال الستار على فعاليات ملتقى الحمرية الرياضي.

وأكد الكتبي أن الفعاليات تستحق الإشادة لتنوعها وثرائها وما حققته من متعة وفائدة للمشاركين والمشاركات.