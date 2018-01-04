"شباب يد الشارقة" يتوج ببطولة الدوري بعد الفوز على الجزيرة

الشارقة 24 - محمود علي:

توج فريق شباب يد الشارقة بطلاً لدوري الشباب للعبة للموسم الرياضي 2017-2018 وذلك عقب الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 31-26 خلال المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في ختام منافسات البطولة.

وأقيم حفل تتويج الفريق بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور الأمين العام لاتحاد كرة اليد، وأحمد البح رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة وعبيد الشامسي رئيس اللجنة القانونية بنادي الشارقة.

وعبر أحمد عبيد البح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية عن سعادته بتتويج الفريق، مؤكداً أن الإنجاز لم يتم إلا بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والذي نسعى دائما لتحقيق الأهداف التي وضعها للنادي.

وأكد البح أن اللقب هو ثمرة لجهود مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري والجماهير وليس بغريب على نادي الشارقة تحقيق البطولات على مختلف الفئات حيث سنواصل على نفس المستوى لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات.

من جانبه، أشاد أحمد أمين المدير الفني لفريق شباب اليد بالجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم الرياضي وقدرتهم على ترجمة الخطط الموضوعة وتعليمات الجهاز الفني في الملعب وتحملهم للمسؤولية.

وتابع: أشكر رئيس النادي ونائبه ورئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية والأعضاء بشكل خاص على الدعم الذي قدموه لنا وسعداء بأن نحقق ثاني إنجازات الموسم لكرة اليد بعد تتويج الفريق الأول بكأس السوبر الإماراتي.