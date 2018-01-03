8 طائرات لنقل مشجعي الأبيض إلى الكويت

الشارقة 24- محمود علي:

وصل عدد الطائرات الإماراتية التي تم تخصيصها لنقل الجماهير الإماراتية، لمؤازرة الأبيض في لقائه أمام منتخب عُمان، يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" إلى 8 طائرات.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص طائرة من شركة طيران الإمارات لنقل مشجعي الأبيض، ثم أعقب ذلك قيام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان، بإعلانه تخصيص طائرة أخرى لنقل الجماهير.

وتلاه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة بتوفير 3 طائرات لمشجعي المنتخب الإماراتي للسفر إلى الكويت يوم المباراة، ثم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ثم جاء الإعلان الأخير من أحد أقطاب نادي الوصل بدبي وهو سيف بالحصا بتخصيص طائرتين لنفس الغرض، ليصل بذلك عدد الطائرات التي تم عنها الإعلان الأربعاء 8 طائرات.