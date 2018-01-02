تحت عنوان " تجارب مبدعة"

انطلاق فعاليات ملتقى الإبداع الرياضي بدبي 9 يناير

  • الثلاثاء 02, يناير 2018 في 11:44 م
  • خلال نسخة سابقة من "الملتقى"
    خلال نسخة سابقة من "الملتقى"
تحت عنوان " تجارب مبدعة"، تنظم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في 9 يناير ملتقى الإبداع الرياضي التاسع، ويتحدث فيه عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة من الشخصيات القيادية والإدارية المحلية والعربية والدولية.
الشارقة 24 – وام:

تنظم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في 9 يناير الجاري ملتقى الإبداع الرياضي التاسع الذي يحتضنه فندق أبراج الإمارات تحت عنوان " تجارب مبدعة".

ويتحدث في الملتقى - الذي يتم تنظيمه سنوياً قبل يوم واحد من حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي - عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة من الشخصيات القيادية والإدارية المحلية والعربية والدولية إلى جانب عدد من الرياضيين والرياضيات الفائزين بفئات الجائزة.

وقالت موزة المري أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي "إن الأمانة العامة للجائزة وجهت الدعوات الى المؤسسات الرياضية المحلية والعاملين في القطاع الرياضي وطلبة الجامعات لحضور جلسات الملتقى للاستفادة مما سيتم طرحه من المبدعين الذي سيتحدثون عن تجاربهم الإبداعية وأبرز التحديات التي واجهوها في مشوارهم".