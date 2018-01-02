انطلاق فعاليات ملتقى الإبداع الرياضي بدبي 9 يناير

خلال نسخة سابقة من "الملتقى"

الشارقة 24 – وام:



تنظم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في 9 يناير الجاري ملتقى الإبداع الرياضي التاسع الذي يحتضنه فندق أبراج الإمارات تحت عنوان " تجارب مبدعة".



ويتحدث في الملتقى - الذي يتم تنظيمه سنوياً قبل يوم واحد من حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي - عدد من الفائزين بفئات الدورة التاسعة من الشخصيات القيادية والإدارية المحلية والعربية والدولية إلى جانب عدد من الرياضيين والرياضيات الفائزين بفئات الجائزة.



وقالت موزة المري أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي "إن الأمانة العامة للجائزة وجهت الدعوات الى المؤسسات الرياضية المحلية والعاملين في القطاع الرياضي وطلبة الجامعات لحضور جلسات الملتقى للاستفادة مما سيتم طرحه من المبدعين الذي سيتحدثون عن تجاربهم الإبداعية وأبرز التحديات التي واجهوها في مشوارهم".