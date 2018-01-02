انطلاق منافسات بطولة عجمان لجمال الخيول العربية الأصيلة الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تنطلق، الأربعاء، بميدان الفروسية بعجمان فعاليات النسخة الـ 16 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018، تحت شعار "عام زايد.. مئوية زايد.. مئوية وطن"، وتستمر أربعة أيام.

ويشارك في البطولة 303 خيول من أنقى السلالات وأجملها وأقواها لأشهر الملاك، وأبرز وأعرق الاسطبلات التي لها إنجازاتها في دولة الإمارات، وتثبت هذه المشاركات ارتفاع مستوى البطولة وتطورها عاماً بعد عام، محققة لأهدافها في تعميق حب هذه الرياضة في نفوس الناس، من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة ومعرفة أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها، فيما سيكون مردود هذه البطولة في نهاية المطاف ترسيخاً للمكانة التي وصلت إليها هذه الرياضة.

ويشتمل برنامج فعاليات اليوم الأول على ثمانية أشواط الفئة الأولى المهرات بعمر سنة " أ " و"ب" و"ج" والفئة الثانية بعمر المهرات سنتين " أ " و"ب"، والفئة الثالثة المهرات بعمر ثلاث سنوات والفئة الرابعة للأفراس بعمر أربعة سنوات، والفئة الخامس للأفراس بعمر 5 الى 6 سنوات.

وتستأنف البطولة بعد غد بالفئة السادسة للأفراس 7 إلى 9 سنوات ثم الفئة السابعة للأفراس بعمر عشر سنوات فيما فوق ثم الفئة الثامنة المهور بعمر سنة "أ" و"ب" و"ج " و"د" والفئة التاسعة المهور من عمر سنتين "أ" و"ب" و"ج".

وتبدأ فعاليات اليوم الثالث بإقامة مزاد لبيع 38 خيلاً من أجود السلالات العربية الاصيلة.

وتتواصل البطولة في يومها الرابع بمنافسات الفئة العاشرة الامهار بمعمر ثلاث سنوات ثم الفئة الحادية الفحول "أ " و " ب " بعمر 4 إلى 5 سنوات ثم الفئة الثانية عشرة الفحول بعمر 6 سنوات، فما فوق وتختتم البطولة باختيار البطل الذهبي والفضي والبرونزي لكل فئة من الفئات، وهي بطولة الفلوات وبطولة المهرات وبطولة الافراس وبطولة الافلاء وبطولة المهور، وبطولة الفحول يتم بعدها تكريم خاص بالمزرعة الرائدة في الإمارات وجواد الإمارات الرائد والجواد الفائز بأكثر عدد نقاط ومملوك لمواطن إماراتي.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن إطلاق مسابقة عجمان لجمال الخيل العربي تحت شعار "عام زايد.. مئوية زايد.. مئوية وطن"، يأتي احتفاء بالذكري المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الوالد المؤسس لدولة الامارات الذي توفي في عام 2004، وتكريماً وتقديراً له لما قدمه للوطن من تطور وتقدم وازدهار، واسس وطناً قاده من بعده ابناؤه المخلصون، حيث كان يحثهم دائماً على أن يكونوا رجال دولة أساسها العلم والبناء الشامخ، كما حثهم أيضاً على الاهتمام بالرياضة والفروسية والرماية من اجل حماية الوطن ومكتسباته.

ورفع سموه أسمى آيات التهاني بمناسبة قدوم العام الجديد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات، كما قدم الشكر والتقدير لسموهم للرعاية والاهتمام والدعم الكبير الذي ظلت تجده رياضة الفروسية والخيول العربية الأصيلة من سموهم، مما كان له الأثر الكبير في جعل هذه البطولة في طليعة المسابقات في دولة الإمارات وتحظى بحضور متميز.