زاكيروني: لا أميل لطريقة محددة في اللعب وسنكون متوازنين أمام العراق

الشارقة 24- محمود علي:

أشاد الايطالي البيرتو زاكيروني مدرب منتخب الامارات بمستوى لاعبي الأبيض وذلك قبل مواجهة العراق في نصف نهائي دورة كأس الخليج العربي "خليجي23"، والتي تقام بالكويت.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أن طريقه لعبه متوازنة في الدفاع والهجوم، ولا تميل لأي منهم لأن التوازن هو من يحكمها.

ولفت زاكيروني إلى أنه عندما شاهد مباراة الامارات والكويت الأخيرة والتي تأهل من خلالها الأبيض لنصف النهائي بعد التعادل السلبي، وجد أن منتخب الامارات تمكن من صناعة 5 فرص خلال الشوط الأول فيما لم يصنع المنتخب الكويتي سوى فرصة واحدة.

وتابع زاكيروني: خبرتني في الملاعب 45 عاماً ودائماً ما ابحث عن الطريقة المثالثة للعب وليس الدفاعية فقط.