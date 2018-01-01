أشاد بمستوى لاعبي الأبيض

زاكيروني: لا أميل لطريقة محددة في اللعب وسنكون متوازنين أمام العراق

  • الإثنين 01, يناير 2018 في 5:06 م
قال الإيطالي البيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات أن لقاء الابيض مع العراق في نصف نهائي دورة كأس الخليج العربي، سيلعب بطريقة منتظمة من قبل الامارات دون الميل الى الدفاع أو الهجوم، مشيداً بلاعبي الفريق وقدرتهم على حسم المباراة.
الشارقة 24- محمود علي:
 
أشاد الايطالي البيرتو زاكيروني مدرب منتخب الامارات بمستوى لاعبي الأبيض وذلك قبل مواجهة العراق في نصف نهائي دورة كأس الخليج العربي "خليجي23"، والتي تقام بالكويت.
 
 وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أن طريقه لعبه متوازنة في الدفاع والهجوم، ولا تميل لأي منهم لأن التوازن هو من يحكمها.
 
ولفت زاكيروني إلى أنه عندما شاهد مباراة الامارات والكويت الأخيرة والتي تأهل من خلالها الأبيض لنصف النهائي بعد التعادل السلبي، وجد أن منتخب الامارات تمكن من صناعة 5 فرص خلال الشوط الأول فيما لم يصنع المنتخب الكويتي سوى فرصة واحدة.
 
وتابع زاكيروني: خبرتني في الملاعب 45 عاماً ودائماً ما ابحث عن الطريقة المثالثة للعب وليس الدفاعية فقط.