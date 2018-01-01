طلبة الجامعة القاسمية يمارسون الألعاب الشاطئية في نادي الحمرية الرياضي

الشارقة 24:

مارس طلبة الجامعة القاسمية يوماً رياضياً حافلاً مع كافة الألعاب الشاطئية التي أتاحها نادي الحمرية الثقافي الرياضي لكافة الطلبة ضمن فعاليات اليوم الرياضي.

وجرى تنظيم الفعاليات الرياضية ظهر أمس الأول في إطار تلاقي جهود عمادة شؤون الطلاب بالجامعة القاسمية مع نادي الحمرية الثقافي الرياضي لتمكين الطلبة من ممارسة عدداً من الألعاب الرياضية الشاطئية بمشاركة كوادر النادي والمدربين.

وأتاح نادي الحمرية كافة امكاناته من قوارب وأدوات تجديف حديثه للطلبة ليقضوا يوماً ممتعاً خلال ممارستهم للعديد من الفعاليات الرياضية الشاطئية التي تتميز بها الحمرية على شاطئها الدافئ.

ونقل مأمون الضروس المدير التنفيذي للنادي تحيات مجلس إدارة النادي لأسرة الجامعة القاسمية، داعياً الطلبة إلى قضاء يوم جميل في رحاب الألعاب الشاطئية بنادي الحمرية.

وأعرب عبد المحسن حزين مساعد عميد شؤون الطلاب عن سعادته بالاستقبال والتنظيم المتكامل الذي أبدته أسرة نادي الحمرية لتنظيم يوم رياضي شاطئي لطلبة الجامعة القاسمية، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على نادي الحمرية الذي يحرص على تلاقي جهوده مع كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الإمارة.

ولفت إلى أن البرامج أتاح جواً من الممارسة الرياضية بين الطلبة في إطار خطة الجامعة لجعل الرياضة أسلوب حياة فضلاً عن تعريف الطلبة من أكثر من 160 جنسية بمواقع إمارة الشارقة وبما يتوافر في الشارقة من بنية رياضية وسواحل.