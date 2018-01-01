"نادي الذيد" ينظم دروس التقوية للاعبيه

الشارقة 24:

نظمت اللجنة الثقافية في نادي الذيد الثقافي الرياضي مجموعة من دروس التقوية والحلقات التعليمية لمختلف لاعبيه في كافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تجاوز معدل الساعات التدريسية 100حصة دراسية مختلفة وفق حاجة الطلاب ومراحلهم الدراسية وذلك بهدف تطوير قدراتهم العلمية والمعرفية الخاصة بالمنهج الدراسي.

حيث شملت برنامج دروس التقوية المراحل الدراسية للاعبين من المرحلة الابتدائية وحتى الثاني عشر وتعد دروس التقوية إحدى المبادرات التربوية لمجلس إدارة النادي برئاسة سالم محمد بن هويدن الكتبي وإحدى وسائل الدعم التعليمي ورفع المستوى الدراسي والعلمي للاعبي النادي المنتسبين إلى مختلف الفرق الرياضية كونها تهدف إلى تلبية متطلبات اللاعبين التعليمية.

وشملت هذه الحلقات على شرح وافٍ لكل المواد الدراسية قدمها أساتذة متخصصون، وتضمنت دروساً مكثفة لجميع المراحل الدراسية من الصف السادس إلى الثاني عشر وفي مختلف المواد الدراسية إضافة لتدريب الطلاب على نماذج من أوراق الامتحان السابقة.

وخصصت لمواد اللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات والإسلامية والكيمياء.

وأشاد عدد من أولياء أمور اللاعبين بتوجه نادي الذيد الثقافي الرياضي لتنظيم دروس التقوية لأبنائهم، وأكدوا أهمية وضرورة تلك المبادرة والاهتمام باللاعبين في كل المراحل الدراسية وتوفير كل السبل ووسائل الراحة لهم من أجل وصولهم إلى أعلى النسب والدرجات لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة.