"نادي مليحة" يحتفل بحصاده في عام الخير

الشارقة 24:

احتفل نادي مليحة الثقافي الرياضي، السبت، بما حققه من أعمال ومبادرات وإنجازات خلال عام الخير واستعرض كافة أنشطته وشراكاته مع المجتمع وما طرحه من برامج عديدة والتي عززت من قيم العام وما ساهم به خلال مشاركة النادي في أحداثه.

بدأ الحفل الذي أقيم في مقر النادي بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم بعدها عرضت مادة مرئية مصورة تناولت فعاليات ومبادرات عام الخير بنادي مليحة.



وألقى محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية والإعلام كلمة في الاحتفال توجه فيها بالشكر للمشاركين ووعد بأجندة حافلة من الفعاليات في عام زايد 2018، وأعرب عن تقدير أسرة نادي مليحة لكافة الجهود التي ساهمت في إنجاح فعاليات عام الخير.



بعدها كُرمت الجهات المشاركة والمتعاونة في تنفيذ الفعاليات كما تم تكريم الشخصيات المساهمة، وشمل التكريم من نادي مليحة خليفة حميد تميم الكتبي أمين السر العام وراشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء الأمور بالمنطقة الوسطى وعبد الله يوسف المنصوري من هيئة تنمية المجتمع وعاطف محمد أحمد ممثلاً للهيئة العامة للشؤون الإسلامية فرع المنطقة الوسطى وعلي حارب المنصوري ممثلاً لبلدية مليحة وسعيد عبد الله حارب مركز مليحة الصحي وعمر سعيد محمد النقبي ضابط شرطة القيادة العامة لشرطة الشارقة وصالح عبيد سالم الطنيجي مؤسسة القرآن والسنة ومن المؤسسات شركة بترول أبوظبي أدنوك وبلدية مليحة ونادي السيدات وناشئة مليحة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع المنطقة الوسطى وتلفزيون قناة الوسطى وشرطة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية فرع مليحة وشركة بيئة والإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للشؤون الإسلامية.



بدوره أعرب مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي عن شكره لكافة المؤسسات والجهات التي ساهمت مع نادي مليحة الثقافي الرياضي في طرح وتنفيذ العشرات من الفعاليات خلال عام الخير.