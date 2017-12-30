نادي الشارقة الرياضي يفوز بالمركز الأول ببطولة الإمارات للتايكواندو

الشارقة 24:

انتزع أبطال نـادي الـشارقـة الـریـاضـي الـمركـز الأول فـي بـطولـة الإمـارات لـلتایـكوانـدو الـمفتوحـة للشـباب والـتي نـظمھا اتـحاد الإمارات للتايكواندو مساء أمس الأول عـلى صـالـة مـركـز شـباب الـشارقـة.

وشھـدت الـبطولـة مـنافـسة قوية وسـباق نـحو الـمركـز الأول بـین فـریـق الـشارقـة والـفجیرة غـیر أن الأول اسـتطاع الـظفر بـالـبطولـة وأظهرت البطولة مسـتویـات فـنیة مـتمیزة.

وجاءت النتیجة العامة للبطولة بفوز نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول الفریق أ، فيما حل بالمركز الثاني نادي الفجیرة للفنون القتالية، والمركز الثالث نادي الشارقة الرياضي الفریق ب.



وفـي خـتام الـبطولـة قـام زایـد خـلیفة الـسویـدي نـائـب رئـیس الاتـحاد عـضو الـمكتب الـتنفیذي لـلاتـحاد الآسـیوي وإسـماعـیل حـماد عـضو مجـلس الإدارة رئـیس لـجنة الـمسابـقات بـالاتـحاد بـتتویـج الـلاعـبین الـفائـزیـن والـفرق الـحاصـلة عـلى الـمراكـز الـثلاثـة الأولى في البطولة.

مـن جـھة أخـرى یـقیم الاتـحاد یـوم الجـمعة الـقادم عـلى صـالـة مـركـز شـباب الـشارقـة بـطولـة الإمـارات الـمفتوحـة لـلناشـئین لـفئة 12-14 سـنة.