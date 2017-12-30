نادي الحمرية يشيد بدعم مجلس الشارقة الرياضي

الشارقة 24:

أعرب مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، برئاسة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، عن شكره وامتنانه لمجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة ورئيسه الشيخ صقر بن محمد القاسمي وأمينه العام عبد العزيز النومان على الدعم الكبير الذي تلقاه النادي لشراء قوارب تجديف حديثة ومعدات تدريب حديثة ومتطورة لرياضة التجديف الحديث .

جاء هذا الدعم في أعقاب اعتماد نادي الحمرية الثقافي الرياضي كمركز للتجديف الحديث في الدولة من قبل اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ورفع الشامسي أسمى آيات الشكر والثناء لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الدائمة ودعمه لكافة الألعاب والرياضات في نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

فيما عبر سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي رئيس اللجنة المائية، ومشرف فريق التجديف الحديث عن سعادته وسعادة أسرة نادي الحمرية وفريق التجديف الحديث بهذا الدعم الكبير من مجلس الشارقة الرياضي لشراء قوارب ومعدات حديثة ومتطورة للفريق.

وشكر سالم غانم الشامسي صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه واهتمامه بالرياضات الفردية عامة، وبلعبة التجديف الحديث بنادي الحمرية بشكل خاص، وأكد أن نادي الحمرية سيقوم وبناء على هذا الدعم من مجلس الشارقة الرياضي والمقدر بمبلغ 380 ألف درهم بشراء قوارب تجديف حديثة ومعدات تدريب حديثة ومتطورة للفريق.