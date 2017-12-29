منتخبا العراق والبحرين يتأهلان لنصف نهائي "خليجي 23"

الشارقة 24 - محمود علي:

اقتنص العراق صدارة المجموعة الثانية في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي23"، وذلك بعد فوزه 3-صفر على اليمن في ختام دور المجموعات يوم الجمعة.

ورفع العراق رصيده إلى سبع نقاط ليضرب موعداً مع الإمارات ثاني المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي، بينما ظل اليمن في ذيل الترتيب بدون نقاط بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي.

وحلت البحرين في المركز الثاني بخمس نقاط، لتلتقي عمان متصدرة المجموعة الأولى في قبل النهائي.

ويلتقي العراق مع الإمارات وعمان مع البحرين في قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.