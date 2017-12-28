الأبيض إلى نصف نهائي "خليجي 23" برفقة عُمان

الشارقة 24 – وام:



تأهل منتخبنا الوطني إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 23، بعد تعادله مع شقيقه الكويتي بدون أهداف في المباراة التي جرت مساء الخميس، على إستاد جابر الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وبهذه النتيجة، يكون منتخبنا قد حصد خمس نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب العماني، الذي حقق الفوز على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين استحق به التربع على قمة المجموعة بست نقاط .



ومن المقرر، أن يلاقي منتخبنا الوطني أول المجموعة الثانية، فيما يلتقي المنتخب العماني مع ثاني المجموعة الثانية يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير المقبل .