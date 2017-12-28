"أبوظبي الرياضي" يجدد شراكته مع رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"

الشارقة 24- محمود علي:

جدد مجلس أبوظبي الرياضي شراكته العالمية مع رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" لمدة ثلاث سنوات قادمة، وذلك ضمن اهتمامه وحرصه الكبيرين لتعزيز مكتسبات الشراكة الماضية والاستفادة من برامجها بصفة أكبر، باعتبار المحطة الإسبانية أحد النماذج المميزة في أوروبا والعالم.

وتم تجديد الاتفاقية الخميس، بفندق مدينة جميرا بدبي على هامش انعقاد مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ 12، سعادة خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني "لا ليغا"، الذي قام بتوقيع العقد الجديد مع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس ابوظبي الرياضي بحضور فرناندو سانز دوران مدير المكتب الاقليمي في الشرق الأوسط لرابطة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وتشمل بنود الاتفاقية العديد من المبادرات والبرامج التطويرية التي ستعمل على دعم مساعي تطوير قطاع كرة القدم في أبوظبي، إذ تتضمن تنظيم بطولة كروية لفئة الشباب بين فرق أندية ابوظبي والفرق الاسبانية.

وكذلك وعقد مؤتمرات وندوات وورش عمل رياضية تحت اشراف محاضرين لاعبون دوليون سابقون، مدربون، مدير فني، من أسبانيا في تخصصات "الإدارة الرياضية، التسويق، المالية"، كما تتضمن دراسة فرص توقيع اتفاقيات اخرى بين اندية ابوظبي وأندية إسبانية.

إلى جانب دراسة فرص تبادل الخبرات والمعلومات في الوظائف الإدارية والفنية في أبرز 5 أندية في إسبانيا، بالإضافة إلى فرص إقامة مباريات ودية بين أندية أبوظبي وأندية إسبانيا، كما تتضمن الاتفاقية توقيع مذكرات تعاون بين أكاديميات كرة القدم الإسبانية وأكاديميات اندية ابوظبي، على أن يتم ذلك برعاية لاليغا ومجلس ابوظبي الرياضي.