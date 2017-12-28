إسماعيل مطر: تمنيت الاحتراف في أوروبا ولو بـ 5 دولارات

الشارقة 24- محمود علي:

كشف إسماعيل مطر لاعب منتخب الإمارات عن طموحه للعب في أوروبا ولو حصل على 5 دولارات مقابل ذلك.

وأكد مطر خلال كلمته في فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي بنسخته الـ 12، أن أفضل مجال للاستثمار بالنسبة للاعب كرة القدم هو العقارات.

وأشار مطر إلى أنه لم ينتقل من نادي الوحدة لنادي آخر، وذلك بسبب ما يحصل عليه في النادي من تقدير.

وأكد مطر أن المبالغة في رواتب لاعبي كرة القدم أمر طبيعي لأن هذا سوق وهو سوق عالمي وكرة الإمارات جزء منه، وبالتالي فالأسعار الحالية طبيعية.

وقال مطر إن كل من أحمد خليل وعلي مبخوت وعامر عبد الرحمن وعموري وماجد حسن يستحقون الاحتراف خارج الإمارات.