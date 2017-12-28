نادي دبا الحصن يختتم فعاليات " براعم حصناوية"

الشارقة 24:

اختتم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي فعالية "براعم "، التي جاءت بالتزامن مع بداية الإجازة الشتوية لطلاب المدارس من عمر 8 سنوات إلى 12 سنة، حيث بدأت الأحد الموافق 12 ديسمبر واستمرت لغاية الخميس 28 ديسمبر، وشملت الأنشطة الرياضية السباحة وتنس الطاولة والدراجات وكرة القدم وكرة اليد والأنشطة الثقافية والترفيهية والرحلات وزيارة المراكز الثقافية في مدينة دبا الحصن.

وأكد جمعة عبد الله الحمودي أمين السر العام للنادي أن التجربة كانت جيدة، وحققت هدفها المنشود وهي قضاء إجازة ممتعة للطفل، وأن إدارة النادي هدفت إلى استقطاب أبناء المدينة الفاضلة دبا الحصن ولهذا بادرت لإطلاق فعالية "براعم حصناوية"، لمشاركة الأطفال فرحتهم وكذلك للترفيه عنهم وتنمية مواهبهم التي يمكن أن تصقل بالرياضة، وفي الختام تم تكريم جميع الأطفال المشاركين في الفعالية.