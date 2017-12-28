ناشئة واسط وخورفكان يحصدون الذهب

الشارقة 24:

حصد فريق ناشئة خورفكان كأس كرة الطائرة الشاطئية، وفاز فريق ناشئة واسط بالمركز الأول في مبارات كرة القدم الشاطئية، خلال منافسات المهرجان الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على كورنيش مدينة خورفكان، بهدف نشر ثقافة هذه الألعاب الرائعة الفردية والجماعية بين الشباب المنتسبين إلى مراكز ناشئة الشارقة، المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد في تجمع رياضي مميز.

وشارك في منافسات المهرجان، الذي أقيمت مبارياته بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، 150 ناشئاً في المرحلة العمرية من 13 إلى 17 سنة، بواقع 21 لاعباً في كرة الطائرة، إلى جانب 129 لاعباً في كرة القدم الشاطئية.

واشتملت منافسات كرة الطائرة الشاطئية على ثماني مباريات، وتصدر فريق ناشئة خورفكان الترتيب الأول وحصد الكأس الذهبية، بعدما تغلب على نظيره الثميد بنتيجة 2/0، وتوج لاعبوه بالكؤوس الذهبية الصغيرة التذكارية، وجاء فريق ناشئة الثميد في المركز الثاني، وتوج لاعبوه بالكؤوس الفضية، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق ناشئة كلباء وتوج لاعبوه بالكؤوس البرونزية.

وفي مباريات كرة القدم الشاطئية حقق فريق ناشئة واسط الفوز بالمركز الأول على نظيره خورفكان بضربات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5/3، وحصد كأس البطولة كما توج لاعبوه بالكؤوس التذكارية الذهبية، تلاه فريق ناشئة خورفكان في مركز الوصيف، وتوج لاعبوه بالكؤوس الفضية، وجاء فريق ناشئة كلباء ثالثاً وتوج لاعبوه بالكؤوس البرونزية.