كأس رئيس الدولة للشطرنج يشهد تعادل الشقيقتان آمنة وشيماء في الجولة الخامسة

الشارقة 24:

شهدت منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لشطرنج السيدات، تعادل الشقيقتان آمنة وشيماء نعمان آل علي في الجولة الخامسة من المنافسات، التي تقام حالياً بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ورغم التعادل، إلا أن آمنة نجحت في المحافظة على صدارتها برصيد 4.5 نقطة، في حين رفعت شيماء رصيدها إلى 3.5 نقطة، لتحتل المركز الثاني خلف شقيقتها، وتلعب آمنة وشيماء في نادي دبي للشطرنج والثقافة.

كما فازت في نفس الجولة موزة المعمري على عوشة الشامسي ووديمة الكلباني على ريم خليل، وفاطمة الحمادي على شيخة الظاهري، وعائشة سرحان المعيني على شما السركال، وياسمين علي على بشاير خليل.

وتساوت 3 لاعبات برصيد 3 نقاط بعد انتهاء الجولة الخامسة، وهن فاطمة الحمادي ووديمة الكلباني وموزة المعمري، وفي المركز السابع عوشة الشامسي برصيد 2.5 نقطة، ثم شيخة الظاهري وريم خليل برصيد نقطتين، وياسمين علي 1.5 نقطة، ونقطة لكلاً من بشاير خليل وشما السركال.

في الوقت ذاته، تصدرت أمل فاضل الشامسي لاعبة نادي العين للشطرنج قمة مسابقة تحت 14 سنة للإناث برصيد 5.5 نقطة بعد انتهاء الجولة السادسة، متساوية مع زميلتها في نفس النادي وافية درويش، وفي المركز الثالث فاطمة سيف من نادي الشارقة، برصيد 5 نقاط، في حين تراجعت روضة السركال بطلة العالم تحت 8 سنوات والتي تشارك في مرحلة سنية أكبر إلى المركز الرابع برصيد 4.5 نقطة، وتساوت 6 لاعبات في المركز الخامس برصيد 3.5 نقطة وهن ريان محمد من نادي الشارقة ولطيفة الدرمكي من نادي دبي للشطرنج، وحنان خليل وعائشة آل علي، وأحلام راشد ونور صالح.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد أن المنافسات تزداد قوة مع دخول البطولة في الجولات الأخيرة، حيث تتنافس اللاعبات على المراكز الأولى من خلال فارق النصف نقطة الذي يفصل نقطة تحول من المراكز الأدنى إلى الأعلى.

وأوضح أن جميع المباريات تسير وفقاً لما هو مرتب لها ولا توجد شكوى من أي لاعبة، والأهم هو الوصول للهدف من خلال احتكاك وتدريبات اللاعبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.