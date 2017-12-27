"الشارقة الرياضي" يعلن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من "عبر برياضة"

الشارقة 24:

عبر حسابه الرسمي على "الإنستجرام" أعلن مجلس الشارقة الرياضي أسماء الفائزين في النسخة الأولى من مسابقة عبر برياضة، والتي أطلقها المجلس في 14 نوفمبر 2017 لكافة فئات المجتمع، تحفيزاً لهم على ممارسة الرياضة تحقيقاً لرسالته في رفع مستوى الشباب رياضياً وتنمية مواهبهم، وذلك من خلال المشاركة بتصوير فيديو لتوثيق الرياضة المفضلة لدى الجمهور.

وشملت المسابقة أربع فئات، الفئة الأولى "رياضتي" والتي تشمل جميع الرياضات وذلك بتصوير المشترك لفيديو أثناء ممارسته لرياضته المفضلة، أما الفئة الثانية "رياضتنا" وهي تصوير المشارك فيديو له ولعائلته أو أصدقائه أثناء ممارسة رياضتهم المفضلة، وتشمل جميع الرياضات ولا تتطلب المشاركة في الفئتين السابقتين أية مهارات رياضية، أما الفئات تحت مسمى "أنا محترف"، شملت الفئة الثالثة "مهارة كرة القدم"، من خلال تصوير المشارك لمهاراته المختلفة في كرة القدم والفئة الرابعة "مهارة كرة السلة"، من خلال تصوير المشارك لمهاراته المختلفة في كرة السلة.

وتم رصد جوائز نقدية تقدر بمبلغ 10 آلاف درهم لكل فئة وبمجموع 40 ألف درهم ولعدد 12 فائزًا، يحصل بها الفائز الأول على مبلغ 5000 درهم، والثاني على 3000 درهم، والثالث 2000 درهم. وتم اختيار الفائزين في الفئتين الأولى والثانية، من خلال نتائج التصويت للفيديو الأكثر تصويتاً من قبل الجمهور، أما الفائزين في الفئات "أنا محترف" الثالثة والرابعة بناءً على التصويت ومن ثم لجنة التحكيم الرياضية.

وقد ضمت لجنة تقييم المشاركين في الفئة الثالثة لمهارات كرة القدم محسن مصبح حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الشارقة سابقاً، عبد العزيز العنبري مدرب نادي الشارقة، الخبير البرازيلي لويس فرناندو، والمستشار عدنان الحمادي.

وشملت لجنة تقييم المشاركات الخاصة بمهارات كرة السلة للفئة الرابعة كلاً من عبد الحميد الحوسني المدير الفني لمنتخبات الإمارات لكرة السلة، عبد الرحمن الشامسي مدرب سابق بنادي الشارقة والمنتخب الوطني، بدر المرزوقي مدرب فريق الشباب بنادي الشارقة.

وأعلن عن نتائج الفائزين كالتالي: (الفئة الأولى) الفائز الاول: عبد العزيز هاشم من العراق، الفائز الثاني: أيمن محمد من مصر، الفائز الثالث: أمجد شاهين من تركيا، والفائزين في (الفئة الثانية) هم الفائز الأول: عبد الناصر ناجي من اليمن، الفائز الثاني: أجيت سورينداران من الهند، الفائز الثالث: يمان نور الدين من سوريا.

كما وشملت الفئات الاحترافية 9 فائزين على النحو التالي: (الفئة الثالثة مهارة كرة القدم) الفائز الأول: إبراهيم النقبي من الإمارات، الفائز الثاني: محمد مهدي من الهند، الفائز الثالث: محمد الكعبي من الإمارات و (الفئة الرابعة مهارة كرة السلة) الفائز الأول: محمد سالم وأحمد سالم من الإمارات، الفائز الثاني: فاطمة الزهراء من الجزائر، الفائز الثالث: طه حمود من العراق.

وبهذه المناسبة، ذكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "بعد هذا الإنجاز فإننا سعداء بتحقيق الغاية من هذه المسابقة من خلال الإقبال الكبير الذي لاقته النسخة الأولى من مسابقة "عبر برياضة"، حيث تم استقبال المشاركات من مختلف إمارات الدولة و تنوعت بما يقارب 20 رياضة مختلفة شملت كرة القدم، كرة السلة، كرة قدم الصالات، كرة اليد، المبارزة ، الملاكمة، رياضات الدفاع عن النفس، الكروس فيت، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، الغوص، المشي و الجري، تنس الطاولة، و الدراجات، الرماية، القوس والسهم، وغيرها من الرياضات البدنية".

وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "أنه بلغ أعمار المشاركين ما بين 6 إلى 50 سنة، كما تم استلام مشاركات من عدد الجهات الحكومية والخاصة من الجامعات والمدارس، الفرق الرياضية بالأندية، ذوي الإعاقة، ومختلف شرائح المجتمع".

وأكد بأن مجلس الشارقة الرياضي يعمل على طرح مختلف المبادرات والفعاليات لتشمل جميع فئات المجتمع وتساهم في التشجيع على ممارسة الرياضة بشكل ممتع وجعلها أسلوب حياة، وذلك سعياً منا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المجال الرياضي وإيمانه العميق بقيمة الرياضة وأهميتها".





من جانبه، شكر عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي فريق العمل على الجهود والتنسيق لهذا المسابقة، وخَصّ بالذكر زينب الزرعوني مدير مكتب استشراف المستقبل، ورشا أحمد مدير مكتب التنسيق والمتابعة وكل من ساهم في تحقيق أهداف المسابقة.

وأكد النومان: "لقد لمسنا تفاعلاً إيجابياً وواسعاً من الجمهور لهذه المسابقة، وهذا ما اتضح لنا من خلال المشاركات من قبل مختلف الفئات العمرية ونتائج المسابقة التي توزعت على الفائزين من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات".

وقال النومان: "إن مجلس الشارقة الرياضي بصدد الإعلان عن المسابقة بحلتها الجديدة حيث سيتم إدراج فئات إضافية، وأفاد بأنه تم استلام عدد من المقترحات من قبل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسيتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار عند وضع التصور النهائي للمسابقة بنسختها القادمة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً".