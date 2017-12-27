فريق نادي الذيد للرماية يغادر للكويت لإقامة معسكره التدريبي

الشارقة 24:

غادر، الثلاثاء، فريق نادي الذيد للرماية من مطار الشارقة الدولي متوجهاً إلى الكويت لمعسكر تدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة المقامة هناك، وكان في وداعهم خليفة سلطان الجاري أمين السر العام بنادي الذيد.

وضم الوفد 13 لاعب فئة رجال وناشئين وترأس الوفد المرافق كلا من علي بن نومه الكتبي ومعمر عماد العلاف مدرب فريق الرماية بنادي الذيد ويتواصل المعسكر حتى نهاية الشهر الجاري.



ويأتي هذا المعسكر بهدف تطوير مستوى اللاعبين والاستفادة من تواجد اللاعبين وإقامة مسابقات ودية للوصول إلى مستوى لائق في البطولة والحصول على نتائج مشرفة في المسابقات القادمة.