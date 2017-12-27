"الشارقة للدفاع عن النفس" يختبر 94 لاعب ولاعبة لترقيتهم في الأحزمة الملونة للتايكوندو

الشارقة 24:

أنهى نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سلسلة اختباراته التي ينفذها على مدار العام لترقية اللاعبين في رياضة التايكوندو الاختبارات التي عقدها، الإثنين، في صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وبهذا الاختبار والذي يعد الرابع اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برامجه وأنشطته الحافلة لعام 2017 والتي شهدت خلال العام العشرات من الفعاليات والبطولات والأحداث فضلاً عن التطور في كافة الألعاب التي يشرف عليها.

وأجرى النادي اختبار الأحزمة الملونة للاعبي التايكواندو المنتسبين له وشمل 94 لاعباً ولاعبة من مختلف الأعمار وأشرف على الاختبارات مدرب المنتخب الوطني وعضو مجلس الإدارة ومشرف عام رياضة التايكواندو بالنادي الكابتن القدير عبد الله حاتم المازمي ورافقه خبير التايكواندو زياد حماد ابوزاهية ووجراند ماستر ديفيد هيرل.



ومن المقرر أن يترقى اللاعبون واللاعبات من الحزام الأبيض إلى الأصفر ومن الأصفر إلى الأخضر1 ومن الأخضر1 إلى الأخضر2 ومن الأخضر2إلى الأزرق.



وأكد سعادة عبد الله حاتم مشرف أن الاختبارات كشفت عن مستويات واعدة في رياضة التايكوندو في ظل مستوى التمكين لدى اللاعبين واللاعبات وما يقدمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من تدريب متواصل من قبل مدربيه لتطوير المستوى الفني والمهاري للاعبين.



من جهته أشاد أيوب لشكري مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمستوى اللاعبين واللاعبات المشاركين بعد أن نالوا قسطاً كبيراً من الحصص التدريبية وباتوا جاهزين للترقي في الأحزمة الملونة، وكذلك الاستعداد للمشاركات المختلفة لتحقيق ميداليات تعزز من تمكنهم في رياضة التايكوندو.



ولفت لشكري إلى أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه بنجاح متوازن من خلال ترجمته لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاهتمام برياضات الدفاع عن النفس والعمل على نشر ثقافتها بين الأجيال الصاعدة.