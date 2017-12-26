حتا يتغلب على الجزيرة ويخطف بطاقة التأهل الأخيرة لربع نهائي كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

تمكن حتا من الفوز على الجزيرة بهدفين لهدف في الجولة الخامسة والأخيرة من كأس الخليج العربي، ليخطف البطاقة الثامنة والأخيرة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي، بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم حتا بهدف جاء عن طريق صمويل روزا في الدقيقة 27، وعادل البديل راشيدوف النتيجة في الدقيقة 89، وأعاد البديل علي درويش حتا إلى المقدمة بتسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة 90+5، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسالم راشد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.