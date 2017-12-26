حتا يواجه الجزيرة في كأس الخليج العربي طامحاً بالتأهل لربع النهائي

الشارقة 24- محمود علي:

يلتقي فريق حتا مع الجزيرة، اليوم الثلاثاء على ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي في آخر مباراة مؤجلة للفريقين ببطولة كأس الخليج العربي.

ويمثل اللقاء الفرصة الأخيرة للإعصار للحاق بركب الفرق السبعة التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي، وهي الجزيرة والنصر والعين من المجموعة الأولى، وشباب الأهلي والوحدة والوصل ودبا من المجموعة الثانية.



وتعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للجزيرة الذي لن تتأثر صدارته للمجموعة بنتيجة اللقاء، حتى في حالة الخسارة، فيما يدخلها حتا بثلاث نقاط بحثاً عن نتيجة إيجابية تمكنه من التفوق على عجمان المنافس الوحيد على البطاقة الأخيرة.

ويأمل عجمان صاحب رصيد4 نقاط في خسارة حتا ليضمن التأهل المباشر إلى دور ربع النهائي.

وسيكون بإمكان حتا الحصول على البطاقة الثامنة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي حال فوزه على الجزيرة ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، أو التعادل بأي عدد من الأهداف ليتساوى مع عجمان في أربع نقاط، وفي هذه الحالة سيتأهل حتا بناءً على أفضلية فارق الأهداف، حسب نص المادة 15.1.5 من لائحة بطولة كأس الخليج العربي، وذلك بعد أن تساوى الفريقان في المواجهات المباشرة إثر تعادلهما سلبياً في المواجهة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات بطولة كأس الخليج العربي.