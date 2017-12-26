"عربية السيدات" تقدّم ثلاثة كؤوس جديدة لأول مرة خلال دورتها الرابعة

الشارقة 24:

في خطوة تهدف إلى مزيد من التحفيز لتحقيق التفوق واللعب النظيف، أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، عن تخصيص ثلاثة كؤوس تحفيزية جديدة لأول مرة في تاريخها، والتي سيتم تقديمها في دورتها الرابعة التي تقام في الشارقة ما بين الفترة 2-12 فبراير المقبل، وذلك تأكيداً على رسالة البطولة في تشجيع اللاعبات المشاركات على التميز.



وتشتمل الكؤوس الثلاثة على: كأس التفوّق الرياضي، وكأس التميّز الرياضي، وكأس اللعب النظيف، وتشكل تقديراً من اللجنة العليا المنظمة للبطولة للاعبات المتفوقات وتثمين أدوارهن الكبيرة في المنافسات، والاهتمام بالتميّز الرياضي الذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمستوياتهنّ ومواهبهنّ، إلى جانب تعزيز ثقافة اللعب النظيف التي تنادي بها جميع الأعراف الرياضية لما لها من أثر كبير على صعيد التنافس الشريف.

وأشارت سعادة ندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، رئيس لجنتها التنفيذية، إلى أن الكؤوس الثلاثة تؤكد على الجهود المستمرة التي تقوم بها الدورة على صعيد الخروج بحلول ومبادرات فريدة من نوعها تدعم الارتقاء بواقع الرياضة النسوية وتنمّي من مهارات وخبرات اللاعبات على المدى الطويل.

وأضافت النقبي: "تسعى اللجنة العليا إلى أن تمتاز كلّ دورة من دوراتها بسمعة ومكانة كبيرة بين الأوساط المعنية بتطوير الرياضة النسائية، ومن خلال هذه الكؤوس نتطلع إلى منح اللاعبات المشاركات مزيداً من التقدير والاحترام لما يمتلكنه من مواهب وقدرات كبيرة تخولهن لخوض غمار المنافسات ونيل الألقاب والتسابق على منصات التتويج".

وكانت اللجنة العليا المنظمة للدورة، قد كشفت عن تلقيها لمجموعة كبيرة من المشاركات من حوالي 15 دولة عربية، من بينها دول تشارك لأول مرة في تسع ألعاب تنظّمها وهي: كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والمبارزة، والقوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، ورياضة الفروسية (القفز على الحواجز)، والكاراتيه، كما أشارت اللجنة إلى أن النسخة الرابعة ستكون الأكبر على مستوى المشاركات كماً ونوعاً.