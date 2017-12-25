تعادل سلبي بين الإمارات والسعودية يقربهما من المربع الذهبي لخليجي 23

الشارقة 24 - محمود علي:

تقاسم منتخبا الإمارات والسعودية الصدارة في المجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بعد التعادل بدون أهداف الإثنين في الكويت ليقترب المنتخبان من الدور قبل النهائي.

ورفع كل منتخب رصيده إلى أربع نقاط بعدما فازت السعودية 2-1 على الكويت وتغلبت الإمارات 1-صفر على عمان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.

وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11.