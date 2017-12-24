مجلس دبي الرياضي يكشف عن حضور المؤتمر الدولي

الشارقة 24 - محمود علي:

كشف مجلس دبي الرياضي عن قائمة الضيوف والمتحدثين وبرنامج جلسات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، الذي ينظمه المجلس سنوياً تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال يومي 27 و28 ديسمبر الجاري في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار "الاستثمار الحديث في كرة القدم".

وأعلن سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي الأحد في مؤتمر صحافي عن قائمة المشاركين في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر والتي تتضمن كلاً من المدربين البارزين: دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد المعروف بالـ "تشولو"، وهيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري الذي استطاع أن يحقق إنجازاً رياضياً مهماً في كرة القدم المصرية بعدما استطاع أن يقود منتخبها للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لعام 2018 بعد 28 عاماً من الغياب عن النهائيات.

وكذلك فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين الإيطاليين والعالميين، ومواطنه مارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الوطني الصيني، وهو الذي قاد إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم بعد التغلب في النهائي على فرنسا في ألمانيا عام 2006، كما حقق الفوز بثلاث بطولات على التوالي مع فريق غوانزو الصيني بما فيها لقب دوري أبطال آسيا.

وأعلن أمين عام مجلس دبي الرياضي قائمة اللاعبين التي ضمت كل من: إسماعيل مطر لاعب منتخب الامارات ونادي الوحدة الإماراتي، فرانشيسكو توتي قلب الهجوم السابق في نادي روما ومنتخب ايطاليا، والمدير الحالي لنادي روما، وكارليس بويول قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً والسفير الحالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما تم الإعلان عن مشاركة عدد من صناع القرار في كرة القدم العالمية من الرؤساء والمدراء التنفيذيين وهم: خافيير تيباس ميندرانو رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسباني للمحترفين (LFP) منذ عام 2013، وأحد أبرز المؤثرين في كرة القدم الإسبانية، وإيريك وينالدا أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم، وماركو برونيلي، المدير التنفيذي للدوري الإيطالي لكرة القدم للمحترفين وعضو مجلس إدارة الرابطة الأوربية لكرة القدم، وعضو لجنة ترخيص الأندية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، وفاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي موناكو وهو الذي مكّن نادي موناكو من أن يصبح بطل فرنسا، وأن يجني في نفس الوقت أرباحاً طائلة من بيع أهم لاعبيه، وأومبيرتو غانديني المدير التنفيذي لنادي روما.