زاكيروني: عموري جاهز للقاء السعودية واللقاء لن يكون سهلاً

الشارقة 24 - محمود علي:

كشف الايطالي البيرتو زاكيروني مدرب منتخب الامارات عن جاهزية عمر عبد الرحمن "عموري" لخوض لقاء السعودية في كأس الخليج “خليجي23“، وذلك عقب تعرض اللاعب لإصابة خلال لقاء الأبيض مع عمان في المباراة الماضية أمام عمان.

وقال زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أن عموري أجرى فحوصات طبيبة للاطمئنان على صحته.

وشدد زاكيروني على صعوبة مواجهة السعودية، مؤكداً أن الأخضر لديه نخبة مميزة من اللاعبين، لافتاً لعدم وجود الوقت الكافي للاستعداد للمباراة بسبب ضيق الوقت.

وفيما يتعلق بأحمد خليل قال: "أحمد خليل مهم جداً ولكن لم يلتزم بالتدريبات في الفترة الاخيرة بداعي الاصابة."

وتحدث زاكيروني عن بطولة كأس الخليج قائلاً: "بطولة الخليج محطة مهمة للإعداد لكأس آسيا، وسيتم الاستفادة من اللاعبين صغار السن ومنحهم الفرصة للمشاركة بجانب أصحاب الخبرات."