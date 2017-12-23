الجواد "ساي نو مور" لخليفة البسطي بطلاً لسباق كأس أحمد بن راشد آل مكتوم

الشارقة 24 – محمود علي:

حقق الجواد "ساي نو مور" لخليفة البسطي لقب الشوط الخامس والرئيسي لكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والذي أقيم ضمن سباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وقطع "ساي نو مور" مسافة الشوط البالغ 1700 متر في زمن وقدره 1:47:46 دقيقة تحت قيادة الفارس سام هتشوك.

كما بلغت جوائز هذا الشوط الذي توج الفائزين به الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق 100 ألف درهم، وشارك فيه 16 جواداً من الخيول المهجنة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات.

فيما حقق المركز الثاني الجواد "لونج ووتر" لفريق "بايرلي"، وجاء خلفه الجواد "ستيل لايف" للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي.

وأقيمت جميع أشواط السباق بمشاركة 119 جواداً تنافسوا على 385 ألف درهم.