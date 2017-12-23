"الطرق والمواصلات" يفوز بلقب البطولة الثانية لرماية "موظفي الشارقة"

الشارقة 24 – محمود علي:

اختتمت فعاليات البطولة الثانية للرماية للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الذيد الثقافي الرياضي، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.



شارك في البطولة 40 لاعباً يمثلون دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية وبلدية مدينة الشارقة ونادي الذيد الثقافي الرياضي ونادي الثقة للمعاقين في منافسات في الرمي ببندقية ضغط هواء 10 ملي، حيث أقيمت البطولة للمرة الأولى على ملعب الرماية بنادي الذيد الثقافي الرياضي.

جاء في المركز الأول اللاعب حميد حمد الكلباني من هيئة الطرق والمواصلات، وفي المركز الثاني زكي يحيى أحمد من نادي الذيد الثقافي الرياضي، وفي المركز الثالث اللاعب عمرو محمود حامد من نادي الذيد، وفي المركز الرابع اللاعب لؤي عابد من نادي الثقة للمعاقين، وفي المركز الخامس اللاعب عبود بادعام من دائرة الموارد البشرية.

شهد المنافسات وتكريم الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وسالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وحميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة وأعضاء مجلس إدارة الناديين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن هذه الفعاليات تأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تهدف إلى خلق وجهة جديدة للموظفين للترويح والترفيه للحد من ضغوط العمل، وإتاحة الفرصة لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية لمزاولة أنشطة رياضية لزيادة التواصل فيما بينهم.

وأشاد بن خادم بالمتابعة الحثيثة لأنشطة النادي من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كما وجه الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على رعاية واحتواء مثل هذه الأنشطة وكذلك الشكر إلى نادي الذيد الثقافي الرياضي على استضافة البطولة.

وثمن سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي جهود اللجنة التنفيذية بتنظيم مثل هذه الفعاليات، مشيراً إلى استعداد نادي الذيد لاستضافة بطولات نادي الموظفين في المستقبل إيماناً من إدارة النادي بأهمية التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الرياضية بالشارقة، كما أشاد بالمستوى الفني للموظفين وقوة المنافسة خلال البطولة.