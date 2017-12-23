اختتام الجولة الثالثة من بطولة "كأس رئيس الدولة للجوجيتسو"

الشارقة 24:

وسط أجواء حماسية، اختتمت، اليوم السبت، الجولة الثالثة من بطولة "كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو" المخصصة للأندية لموسم 2017-2018، والتي أقيمت في نادي شباب الأهلي دبي، بصدارة نادي العين في إجمالي الترتيب العام من حيث النقاط بمجموع 2.107، تلاه نادي الوحدة بمجموع 1.390 نقطة في المركز الثاني، ونادي الجزيرة في المركز الثالث بمجموع 1.363.

وأظهرت الجولة الثالثة من البطولة، الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها مختلف أندية الدولة لتحضير لاعبيها ولاعباتها لخوض هذه المنافسات، وذلك لرفع رصيدها المتراكم من النقاط سعياً للفوز بلقب البطولة مع حلول الجولة الخامسة والتي من المقرر انعقادها مارس 2018.

وتوزعت منافسات البطولة على ثلاثة فئات لكلا الجنسين من الرجال والسيدات، هي تحت 17 عاماً تحت 20 عاماً وفوق 21 عاماً.

وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومدير البطولة، أن التحضيرات لهذه الجولة من البطولة في نادي شباب الأهلي دبي استمرت على مدار شهرين، لتخرج بهذا المستوى العالمي وفق أعلى المعايير والتجهيزات الفنية وتحوز على إشادة جميع الأندية والمشاركين والجمهور، وأشار إلى أنه مع توالي جولات البطولة تزداد نسب المشاركة وإقبال اللاعبين واللاعبات، الأمر الذي يعكس مكانة البطولة الرائدة وتطورها، وكونها أضحت منصة لتنمية مهارات أبطال الجوجيتسو وتجهيزهم للمشاركة بالمحافل الرياضية العالمية.

وأشار البطران إلى أن تنظيم هذه البطولة ومواصلتها حصد النجاحات في كل جولة، يدعم استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني رياضة الجوجيتسو لتصبح أسلوب حياة بين مختلف الأجيال، ما ينعكس بالتالي على مكانة الإمارات كعاصمة لهذه الرياضة العالمية المرموقة.