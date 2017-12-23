نادي الحمرية يستثمر العطلة المدرسية بفعاليات متنوعة

الشارقة 24:

باشر نادي الحمرية الثقافي الرياضي، في استقبال أولياء أمور الطلبة الراغبين في تسجيل أبنائهم، للمشاركة والانضمام والانتساب لفعاليات ملتقى الحمرية الرياضي، خلال العطلة المدرسية.

ومن المقرر أن يطلق النادي فعالياته الرياضية المتنوعة، والتي سينفذها في مقر النادي في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، ضمن الفعاليات والبرامج الهادفة التي يتضمنها النادي ضمن خطته الاستراتيجية.

وقال أحمد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب الجماعية، إن باب التسجيل مفتوح خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى اكتمال العدد، مشيراً إلى أن شروط المشاركة في ملتقى الحمرية الرياضي لهذا العام تتمثل في فتح المشاركة للمواطنين والمقيمين من الأعمار من 8 حتى 15 سنة، من مختلف الإمارات سواء الشارقة أو عجمان أو أم القيوين.

وأضاف الكتبي أن الفعاليات التي أقرتها اللجنة المنظمة اشتملت على الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والمنافسات الرياضية في الألعاب الجماعية والفردية والبحرية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، وتأتي ذلك ترجمة لما خطه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للعناية بالشباب والناشئة وتوفير المحاضن الرياضية والتربوية لاحتوائهم وتنمية قدراتهم ودفعهم للتمسك بأهداف الرياضة السليمة.

ودعا أولياء الأمور إلى المبادرة في تسجيل أبنائهم والاستفادة من حجم الفعاليات المنفذة والتي ستحظى بالتشويق والمتعة واستثمار أوقاتهم في الأنشطة والبرامج التي تعود عليهم بالنفع والفائدة، وأوضح أن نادي الحمرية يسعى من خلال مبادراته إلى تنمية وتطوير المجتمع المحلي.