مبخوت يقود الإمارات للفوز الأول في "خليجي 23"

الشارقة 24 – محمود علي:



واصل علي مبخوت هداف الجزيرة تألقه، لكن مع منتخب الإمارات عندما قاده للفوز 1-صفر على عمان ضمن المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" مساء الجمعة.



ورغم أن محسن جوهر كان قريباً من افتتاح التسجيل لعمان في الدقيقة 12 من ركلة حرة تصدى لها خالد عيسى حارس الإمارات إلا أن مبخوت افتتح التسجيل بركلة جزاء حصل عليها ونفذها بنفسه في الدقيقة 28.



وبعدها بدقيقة واحدة تلقى مبخوت تمريرة رائعة من عمر عبد الرحمن "عموري" انفرد على إثرها بمرمى عُمان، لكنه أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر.



وتصدى عيسى لفرصة عُمانية خطيرة في الدقيقة 67 قبل أن يلغي الحكم هدفاً لعُمان سجله خالد الهاجري في الدقيقة 78 بداعي التسلل لتحسم الإمارات الفوز لصالحها.



وتقاسمت الإمارات صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط مع السعودية التي تغلبت 2-1 على الكويت في مباراة الافتتاح.