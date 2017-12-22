سواريز يقود الشارقة لفوز معنوي على الوصل في كأس الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:



ألحق الشارقة الخسارة الثانية بالوصل في الموسم الحالي، بعد أن تغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي وضع الفريقين وجهاً لوجه بإستاد زعبيل في ختام مواجهات الجولة الخامسة والأخيرة لمرحلة مجموعات بطولة كأس الخليج العربي.



وحرمت الخسارة الوصل من صدارة المجموعة ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ويتصدر شباب الأهلي المجموعة برصيد تسع نقاط ويحل الوحدة ثانياً ودبا في المركز الرابع، فيما رفع الشارقة رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الخامس ويغادر البطولة.



انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين لهدف، وتكفل ويلتون سواريز بتسجيل رباعية الشارقة في الدقيقة الأولى والدقائق 33، 63 و83، وسجل للوصل فابيو ليما في الدقيقة 44، وحسن محمد حسن في الدقيقة 77 ورونالدو مانديز في الدقيقة 85.