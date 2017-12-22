الوحدة يحسم تأهله لربع نهائي كأس الخليج العربي بعد الفوز على الإمارات

الشارقة 24 - محمود علي:



حسم الوحدة تأهله لربع نهائي كأس الخليج العربي، وذلك بعدما فاز على مضيفه الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات بطولة كأس الخليج العربي التي جرت عصر الجمعة على ستا نادي الإمارات برأس الخيمة.



انتهى الشوط الأول بهدف للوحدة سجله طارق أحمد في الدقيقة 20، وأضاف عبد الله آل علي الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 55، وسجل ساشا هدفين للإمارات في الدقيقتين 53 و56.



ورجح البديل محمد العكبري كفة الوحدة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 69 و90+3، ورفع الوحدة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما غادر الإمارات البطولة برصيد أربع نقاط، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الإمارات الحسن صالح في الدقيقة 43 ليكمل فريقه ما تبقى من زمن اللقاء بعشرة لاعبين.