كأس الخليج العربي: شباب الأهلي يقلب الطاولة على دبا ويقسو عليه برباعية

الشارقة 24 - محمود علي:



حول شباب الأهلي تأخره بهدف إلى فوز ثمين بأربعة أهداف لهدف على مضيفه دبا، في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات بطولة كأس الخليج العربي التي جمعت الفريقين بستاد نادي الفجيرة الجمعة.



ورفع شباب الأهلي رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتاً، فيما بقي دبا بسبع نقاط وتراجع إلى المركز الرابع.



سجل أحمد راشد الهدف الأول لدبا في الدقيقة العاشرة، وعادل لوفانور لشباب الأهلي في الدقيقة 12، وأضاف وليد عمبر الهدف الثاني في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني أضاف شباب الأهلي هدفين عن طريق راشد علي في الدقيقة 73، ولوفانور في الدقيقة 79.



وأكمل دبا آخر ربع ساعة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الله ناصر بالبطاقة الحمراء.