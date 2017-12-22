البولندية سوجكو تتوج بلقب النسخة الـ 8 من كأس الشارقة للشطرنج للسيدات

الشارقة 24 - محمود علي:



توجت الأستاذة البولندية مونيكا سوجكو بلقب كأس بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج للسيدات، في نسختها الثامنة، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد بن صقر القاسمي عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة خلال الفترة من 15 وحتى 21 ديسمبر الجاري.



وحققت سوجكو ثماني نقاط بختام منافسات البطولة والتي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 100 لاعبة يمثلن 15 دولة.



وقام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ترافقه كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وسعادة حسين خلفان الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج بتتويج اللاعبات الفائزات.



وحلت بالمركز الثاني الأوكرانية الأستاذة الدولية موسكاليتس سفيلتانا وفي المركز الثالث الأستاذة الدولية كارينا من بولندا يليها زازولي آنا من بلجيكا وبالمركز الخامس أستاذة الاتحاد الدولي ماريا جيفرجان من أرمينيا وفي المركز السادس كيتي من جورجيا وبالمركز السابع أدريانا نيكولافا من بلغاريا وبالمركز الثامن بابيان أرمين من أرمينيا.



فيما فازت بجائزة أفضل لاعبة إماراتية وديمة الكلباني وفيما فازت بجوائز لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول ريان محمد وبالمركز الثاني عائشة سيف وفي المركز الثالث حنان خليل.



كما فازت بجائزة أفضل لاعبة تحت 18 سنة حمدة الحوسني كما فازت بجائزة أفضل لاعبة تحت 16 سنة عائشة سرحان وفازت بجائزة أفضل لاعبة تحت 14 سنة مريم الحمادي وفيما فازت بجائزة أفضل لاعبة تحت 12 سنة فاطمة سيف وفازت بجائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات أبرار محمد وفازت بجائزة أفضل لاعبة تحت 8 سنوات ماريا راشد .