انطلاق الجولة الثالثة من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو السبت

الشارقة 24:

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن انطلاق الجولة الثالثة من بطولة "كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو" المخصصة للأندية لموسم 2017-2018، السبت، والتي ستقام في نادي شباب الأهلي دبي.

وجرى تخصيص البطولة للاعبين واللاعبات الإماراتيات، بهدف تحفيز المنافسة بين الأندية، حيث تمنح هذه البطولة لجميع لاعبي الجوجيتسو المسجلين لدى الأندية المحلية فرصة المشاركة، فضلاً عن سعيها لاستكشاف المزيد من المهارات المتميزة لدى مواطني الدولة المؤهلين للمنتخبات الوطنية، بهدف تسليط الضوء عليهم، وتقديم الرعاية لهم، ومن ثم الارتقاء بهم إلى المنصات العالمية.

وتستمر البطولة في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين، حيث تشهد الجولة الثالثة هذا الموسم ارتفاعا في نسب التسجيل، الأمر الذي يعكس التنافس الكبير واحتدام التحدي على بساط البطولة بين الأندية المشاركة، حيث تجدر الإشارة إلى احتلال نادي العين الصدارة، يليه نادي الجزيرة في المركز الثاني، وأكاديمية الوحدة في المركز الثالث، ويأتي نادي الظفرة في المركز الرابع.



يذكر أن إطلاق اتحاد الإمارات للجوجيتسو لبطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو» المخصصة للأندية والتي تتألف من خمس جولات لموسم 2017 - 2018، يأتي ترسيخاً لمهمة الاتحاد الأساسية التي تحظى بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرامية إلى المساهمة في بناء مجتمع "الجوجيتسو الإماراتي"، الذي يتمتع باحترافية عالية، وقدرة على الوصول بدولة الإمارات إلى منصات التتويج إقليمياً وعالمياً.