فنية "خليجي 23" توافق على مقترح لاتحاد الكرة الإماراتي

الشارقة 24 - محمود علي:



وافقت اللجنة الفنية لخليجي 23 على المقترح الذي تقدم به اتحاد الإمارات لكرة القدم بشأن تعديل الفقرة الثامنة من المادة الرابعة لأهلية اللاعبين والتي تنص على استبدال لاعب واحد مصاب فقط بتقرير طبي معتمد من اللجنة المنظمة بلاعب آخر قبل بداية الدورة .



وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد اقترح إعادة النظر بالمادة وتعديلها إلى تبديل لاعب واحد مصاب خلال فترة إقامة الدورة وليس قبل بدايتها وذلك لعدة أسباب أهمها ضيق الوقت في التحضير للدورة وتقديم استمارات التسجيل قبل أسبوع واحد فقط من بداية الدورة .



كما أن من ضمن أسباب تقديم الطلب إعطاء الفرصة للمنتخبات المشاركة للاستفادة من المادة باستبدال أي لاعب يتعرض إلى إصابة خلال الدورة .



وقد لاقى المقترح الإماراتي تأييداً من رئيس وأعضاء اللجنة الفنية إلى جانب ممثلي المنتخبات.