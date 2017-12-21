النصر يضرب العين بثلاثية نظيفة في كأس الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

رفع النصر رصيده إلى عشر نقاط، بعد فوزه على ضيفه العين بثلاثية دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين بستاد نادي شباب الأهلي بالعوير في ختام مواجهات الجولة الخامسة لكأس الخليج العربي.

وحل النصر في المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف الجزيرة الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة بعد تساويهما في النقاط، فيما بقي العين بسبع نقاط في المركز الثالث، وتأهلت الفرق الثلاثة إلى مرحلة ربع النهائي، وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين نالهما مارسيلو في الدقيقة الثانية، وسالم صالح في الدقيقة 16، وأضاف سالم صالح الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62.